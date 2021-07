La Nintendo Switch OLED est déjà en promo pour la précommande

Alors que la Nintendo Switch OLED est disponible en précommande depuis le 17 juillet au tarif de 349 €, Cdiscount vous offre un code promo qui va vous permettre d’obtenir une réduction de 5%. Grâce à ce code qu’il faudra renseigner lors de la validation du panier, le prix passera de 349 € à 331,55 €.

La Nintendo Switch OLED en précommande à 331,55 € chez Cdiscount

Bien que la Nintendo Switch OLED sera disponible à partir du 8 octobre 2021, il est déjà possible de réserver sa Nintendo Switch OLED. C’est d’autant plus le moment puisque si vous effectuez votre réservation maintenant chez Cdiscount, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 5%. Pour pouvoir l’obtenir, c’est très simple et très rapide, il vous suffira de copier/coller le code promo ETEPRO lors de la validation de votre panier.

La nouvelle Nintendo Switch va certes être plus onéreuse que sa petite sœur, mais les améliorations sont nombreuses. Bien évidemment, elles concernent en premier lieu l’écran OLED. En effet, celui-ci va proposer des contrastes infinis et donc des couleurs plus intenses et des contrastes plus élevés. L’écran est allongé et passe à 7 pouces avec des bordures plus fines qu’auparavant. Concernant la mémoire interne, vous serez gagnant par rapport au modèle précédent puisque la nouvelle console propose un espace de stockage de 64 Go au lieu de 32 Go sur le modèle précédent. Tous les jeux de la console précédente seront compatibles avec la nouvelle version, tout comme les manettes.

Si vous souhaitez en savoir plus avant de faire votre précommande, consulter tous les détails sur les attentes de cette version Nintendo Switch OLED.