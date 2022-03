La Nintendo Switch OLED est en promotion à 310 €

Si vous désirez acheter une Nintendo Switch OLED c’est le moment de profiter de cette belle remise proposée chez Amazon. En effet actuellement la console est affichée à 310,49 € au lieu de 351,03 € soit une économie non négligeable de plus de 40 €.

La Switch OLED est à prix réduit chez Amazon

Sur le marché depuis cet automne 2021, la nouvelle Nintendo Switch OLED n’est peut-être pas encore chez vous. Si c’est le cas et qu’elle vous intéresse, c’est le moment de profiter de cette belle offre. Le géant américain offre une belle remise de 40 € ce qui fait donc chuter son prix à 310 €.

Concernant la console, sachez qu’elle est équipée d’un écran de 7 pouces avec affichage OLED ce qui vous permettra d’obtenir une meilleure qualité au niveau des couleurs et des contrastes élevés. Elle possède 2 ports USB, un port HDMI et un port Ethernet qui vous offrira une meilleure connexion. Côté stockage, vous aurez accès à 64 Go de mémoire extensible avec une carte micro SD que vous pourrez acheter en supplément si besoin.

Bonne nouvelle supplémentaires, pas de frais supplémentaire pour la livraison en commandant chez Amazon.