La Nintendo Switch pourrait redevenir disponible plus rapidement que prévu

La période du COVID-19 et le confinement quasi mondial avaient beaucoup ralenti la production de la Nintendo Switch, la rendant introuvable en magasin. Désormais sa production devrait repartir et remplir les stocks.

Les fans de Nintendo et particulièrement la Nintendo Switch vont enfin pouvoir retrouver le sourire. Un représentant de la société vient d’annoncer que la production des Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite va reprendre afin de pouvoir fournir à nouveau les points de vente. La pandémie due au Coronavirus avait en effet fortement impacté la production de la console.

Toute une logistique d’acheminement qui doit aussi être relancée

La crise du coronavirus avait impacté la production de la Nintendo Switch mais pas seulement puisque ces consoles devaient être livrées dans les pays et les magasins qui la distribuent. C’est pourquoi c’est également toute la chaîne logistique qu’elle-même ne permettait pas de livrer. Désormais tout repart doucement et les Nintendo Switch seront bientôt disponibles.

Il n’est pas encore possible de savoir quand précisément la console sera de retour mais les estimations affirment qu’il faudra attendre entre un et deux mois, le temps que toutes les étapes de production et de logistique se succèdent les unes après les autres.

Après la sortie de la Nintendo Switch d’origine, le fabricant avait récemment lancé la Nintendo Switch Lite. Celle-ci est plus légère et proposée sous plusieurs couleurs. Nintendo garde cependant le silence sur la possible sortie d’une Switch Pro. Cette version de la console serait d’ailleurs assez logique car elle serait ainsi bien positionnée pour concurrencer les PS5 et Xbox Serie X.

Pour le moment, il ne circule que des spéculations relatives à une possible fabrication de la Nintendo Switch Pro, mais ces théories affirment que la société serait en train de travailler sur le projet. Une chose est sûre, Nintendo ne sortira pas de nouvelle console en cette année 2020 comme la firme japonaise l’a officiellement déclaré auparavant.

