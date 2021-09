La nouvelle manette Switch, un astéroïde a frôlé la Terre, des SSD M.2 moins chers et presque aussi performants, le récap’

Nintendo a annoncé un Nintendo Direct pour le 23 septembre et l’on peut s’attendre à la présentation d’une nouvelle manette Switch, la Terre a été frôlée hier par un astéroïde dont la taille avoisinerait celle de la Tour Eiffel, pas besoin d’investir dans un SSD M.2 haut de gamme pour faire tourner vos jeux PS5, c’est le récap’ du jour.

La nouvelle manette Switch sera-t-elle présentée lors du Nintendo Direct ?

Nintendo vient de confirmer qu’un Nintendo Direct serait diffusé dans la nuit du 23 au 24 septembre et qu’il sera principalement centré sur les jeux Nintendo Switch à sortir dans les prochains mois. Toutefois on peut également s’attendre à la présentation d’une nouvelle manette Switch. Il y a quelques jours, des dépôts déposés auprès de la FCC aux États-Unis suggéraient l’arrivée d’une nouvelle manette pour la Nintendo Switch. De son côté, l’utilisateur Twitter « @RostiResetEra » a remarqué une modification au niveau du brevet de la manette déposé par Nintendo suggérant une annonce imminente.

Nintendo Direct – Crédit : Nintendo

L’astéroïde 2021 NY1 frôle la Terre

L’événement devait avoir lieu hier : l’astéroïde solitaire d’un diamètre estimé entre 130 et 300 mètres devait passer hier à 1 560 000 km de la Terre, soit un peu moins de quatre fois la distance entre la Terre et la Lune. Les astéroïdes de cette taille ne représentent aucune menace pour la vie sur Terre, même s’ils pourraient causer de considérables dégâts s’ils frappaient la planète bleue. La Nasa et beaucoup d’autres agences spatiales par le monde surveillent donc avec attention les astéroïdes géocroiseurs et lancent des sondes perfectionnées afin de les étudier et de réaliser des découvertes sur la formation de notre système solaire.

PS5 : les SSD M.2 moins chers offrent des performances quasi-identiques

Après presque un an d’attente, la PS5 accepte finalement les SSD M.2 pour augmenter l’espace de stockage interne. Vous pouvez choisir n’importe quel modèle de SSD M.2 à condition qu’il possède les spécifications techniques requises, que l’on vous décrit dans notre actu. La bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas besoin d’investir dans un SSD haut de gamme pour faire tourner vos jeux next-gen. Richard Leadbetter, fondateur de Digital Foundry, a testé plusieurs SSD et les performances des modèles d’entrée de gamme sont quasi-identiques à ceux haut de gamme. Comme l’a précisé Richard Leadbetter, les SSD plus performants se révèleront probablement nécessaires pour les prochaines exclusivités PS5.

