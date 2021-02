La nouvelle manette Xbox Series Robot White est à 51 € sur Amazon

Chez Amazon, la nouvelle manette Xbox est en promo, grâce à une remise de 15% son prix donc de presque 60 € à 51 € soit une remise très intéressant de presque 10 €.

Nouvelle manette Xbox : remise de 15% chez Amazon

Il vous manque des manettes pour jouer à la console ? C’est le moment de profiter de cette offre chez Amazon puisque la manette passe de 59 à 51 €, une remise certes pas énorme mais qui reste intéressante par rapport au produit proposé.

Cette manette Series X et S apporte quelques différences avec la génération précédente. Avec cette manette vous retrouverez bien évidemment le design des manettes Xbox avec toutefois quelques nouveautés. En effet pour un meilleur confort de jeu ses lignes ont été modernisées et vous pourrez personnaliser votre manette en modifiant l’attribution des boutons. Bonne nouvelle pour les petites mains, les dimensions ont été diminuées pour plus de maniabilité durant vos heures de jeu. Autre changement, la croix directionnelle est remplacée par un D-pad circulaire et le bouton share vous permettra de partager votre contenu facilement.

Sans fil et avec le bluetooth vous pourrez jouer sans câble sur les consoles compatibles, les PC Windows 10 ainsi que les appareils mobiles Android.

Profitez donc vite de cette offre qui vous permettra en plus d’obtenir la livraison gratuite, soit un avantage de plus qui va certainement vous faire craquer.