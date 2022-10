La nouvelle Série Free vous offre 110 Go en 4G/4G+ à prix réduit

Faire le plein de gigas sans se ruiner avec la nouvelle Série Free – Photo d’Andrea Piacquadio provenant de Pexels

Le streaming et les jeux vidéo en ligne consomment énormément de data. S’ils font partie de vos passe-temps favoris sur mobile, il est important de souscrire un forfait adapté. Et grâce à la nouvelle Série Free, vous pourrez profiter d’une offre maxi data sans vous ruiner.

Jusqu’au 25 octobre, l’opérateur de Xavier Niel propose un forfait 110 à 13,99 €/mois pendant un an. Après, le prix passe à 19,99 €/mois et l’abonnement bascule vers le forfait Free 5G 210 Go. Si la nouvelle offre ne vous convient pas, il suffira de résilier. Si vous le faites, aucun frais ni justificatif ne vous sera exigé étant donné que ce forfait Free est sans engagement.

Profiter de ce bon plan



En termes de services, la Série Free se veut complète comme d’habitude. Outre les 110 Go de data en 4G/4G+, il y a 16 Go en 4G utilisables depuis Europe et DOM, ainsi que des appels et SMS/MMS illimités.

En bonus, l’opérateur vous donne un accès premium à son application Free Ligue 1 pour suivre tous les matchs de football du championnat français depuis votre smartphone.



En bref, voici ce qu’il faut retenir de cette série Free :