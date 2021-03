La nouvelle tablette Lenovo P11 passe à 259,90 € chez Rue du Commerce

Belle surprise chez Rue du Commerce puisque la nouvelle tablette tactile Lenovo P11 est à 259,90 € au lieu de 279,90 €. Une offre intéressante qui vous permettra de découvrir ce nouveau produit de la marque.

La tablette tactile Lenovo P11 profite d’une réduction de 20 €

Idéale pour une utilisation familiale, la tablette tactile P11 de la marque Lenovo offre des performances tout à fait correctes qui permettront à toute la famille de l’utiliser facilement et simplement.

Son design sobre et épuré conviendra à tous et ses caractéristiques techniques permettront aux applications de base de tourner sans problème. Équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 662, de 4 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage, les jeux 2D, les films, et vos diverses recherches sur internet passeront en toute tranquillité.

La tablette possède 2 capteurs photo (8 mégapixels à l’avant et 13 mégapixels à l’arrière) et bénéficie d’un système de déverrouillage via une détection des visages. Côté son, vous serez plongé dans votre film grâce au son Dolby Atmos sur 4 haut-parleurs.

L’autonomie est plutôt satisfaisante puisqu’elle peut assurer jusqu’à 15 heures d’écoute musicale maximum avec sa batterie de 7700 mAh. Pour la recharge, la tablette est équipée d’un port USB Type-C. Si vous avez un doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleures tablettes.