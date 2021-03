La NVIDIA Shield TV Pro 2019 à prix cassé chez Cdiscount

Chez Cdiscount vous allez pouvoir profiter d’un bon plan concernant la box multimédia Nvidia Shield TV Pro. En effet, elle passe à 194 € seulement et ce grâce à un code promo qu’il suffit d’ajouter lors de la commande.

La Nvidia Shield TV Pro chute chez Cdiscount

La Nvidia Shield n’est plus à présenter et sa réputation non plus. Toutefois, pour ceux qui ne le possèderaient pas encore, c’est le moment de profiter de cette belle réduction offerte par le site Cdiscount. Pour en bénéficier c’est très simple, il vous suffit de copier/coller le code promo 10EUROS lors du passage de votre commande. La remise s’effectuera ensuite automatiquement dans votre panier et vous pourrez procéder au paiement.

La Nvidia Shield TV Pro est équipée du système d’exploitation Android TV. Elle permet d’accéder aux applications du Play Store. Elle peut ainsi se muer en console de jeu, en box de streaming ou même en NAS. En ce sens, elle est équipée d’un système de stockage de 16 Go, extensible avec une carte microSD afin d’y rajouter tous vos films favoris, d’une mémoire vive de 3 Go de RAM et de la norme Dolby Vision HDR.

La Shield TV Pro offre un design fin et sobre qui s’adapte à tous les intérieurs. Ses mensurations sont de 15,9 x 9,8 x 2,6 cm pour un poids de 250 grammes.