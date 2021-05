La Nvidia Shield TV Pro à moins de 200 € chez Amazon

Le boîtier multimédia de Nvidia bénéficie actuellement d’une belle remise de 20 € chez Amazon. Il y a quelques semaines, la Nvidia Shield TV Pro était à prix cassé chez Cdiscount, si vous n’en aviez pas profité, c’est le moment car son prix passe de 219 € à 199,96 € chez Amazon.

Nvidia Shield TV Pro est à petit prix chez Amazon

Avec son design simple et épuré, la Nvidia Shield TV Pro se place partout sans encombrer votre intérieur. Avec ses dimensions de 15,9 x 9,8 x 2,6 cm pour un poids de 250 grammes, le boîtier saura se faire discret.

La Nvidia Shield TV Pro est un boîtier multimédia très pratique. Grâce à ce seul support équipé du système d’exploitation Android, vous allez pouvoir y transférer tous vos films grâce à son système de stockage de 16 Go et son port USB capable d’accueillir un disque externe. Multifonction, la Shield pourra servir de NAS, de box de streaming ou de console via les jeux disponibles sur Google Play et GeForce NOW. La capacité de stockage est extensible avec une carte microSD. Le boîtier dispose de 3 Go de RAM et de la norme Dolby Vision HDR.

Pour bénéficier de cette réduction de presque 20 €, il suffit d’ajouter le produit dans votre panier et de valider votre commande. La remise s’appliquera automatiquement. La livraison à votre domicile vous sera en plus offerte.