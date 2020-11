La OnePlus Watch pourrait se passer de Wear OS de Google

En effet, OnePlus pourrait utiliser son propre système d’exploitation sur ses accessoires, ce qui peut finalement être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle.

Croquis du design de la OnePlus Watch – Crédit : Carl Pei / Twitter

OnePlus travaillerait sur sa propre smartwatch depuis des années maintenant, mais son lancement continue à être repoussé indéfiniment. Son développement a commencé en 2014, avant d’être arrêté à de nombreuses reprises.

Celle-ci pourrait finalement être lancée en 2021. Selon les dernières informations, elle ne ressemblera peut-être pas à la plupart des montres intelligentes de nos jours, du moins en ce qui concerne le logiciel. Wear OS, anciennement Android Wear, est le système d’exploitation principal pour les montres intelligentes.

La plupart des constructeurs s’appuient sur Wear OS et proposent une surcouche maison, comme Xiaomi et son interface MIUI sur la dernière Mi Watch, sa montre connectée ronde avec 16 jours d’autonomie. Il y a bien sûr quelques exceptions, et la montre OnePlus pourrait être l’une d’entre elles.

Que sait-on de la OnePlus Watch ?

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose sur la OnePlus Watch. D’après Max Jambor, elle aurait un design circulaire pour ne pas ressembler à l’Apple Watch. On peut également s’attendre au nouveau processeur Snapdragon 4100 de Qualcomm, qui apporte des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

OnePlus pourrait effectivement développer son propre logiciel sur mesure pour la montre OnePlus, comme l’ont fait jusqu’ici d’autres fabricants comme Samsung, Garmin et Fitbit. Cependant, un problème de compatibilité va se poser avec les applications les plus populaires de Wear OS. En effet, OnePlus devra développer ses propres applications pour sa future montre connectée, ce qui risque de restreindre les utilisateurs.

Cependant, se passer de Wear OS pourrait aussi être l’occasion pour OnePlus de s’affranchir de tous les défauts de ce système, comme sa consommation énergétique souvent trop élevée. L’absence de Wear OS pourrait alors être une bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs.

OnePlus Watch does not run Googles WearOS pic.twitter.com/o02jn1AlJi — Max Jambor (@MaxJmb) November 7, 2020

Source : Max Jambor