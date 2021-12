La pénurie de GPU continuera en 2022, des nouvelles de l’iPhone 14 Pro, Tom Holland prend du muscle pour Uncharted, c’est le récap’

La directrice financière de Nvidia estime que la pénurie de GPU devrait diminuer au cours de la seconde moitié de 2022, Apple pourrait enfin remplacer l’encoche par un poinçon sur ses iPhone 14 Pro, Tom Holland a pris soin de travailler sa musculature pour jouer aux côtés de Mark Wahlberg, c’est le récap’ du jour.

Pénurie de GPU : une fin possible mais pas avant fin 2022

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a partagé son sentiment sur la pénurie de GPU en cours lors de la conférence UBS Global TMT. Selon elle, l’approvisionnement en cartes graphiques pourrait s’améliorer au cours de la seconde moitié de 2022. La directrice financière a également expliqué que même si NVIDIA « aimerait beaucoup faire baisser les prix des GPU », cela restera impossible tant que les fabricants ne pourront pas augmenter leur offre de composants.

Lire > La fin de la pénurie de cartes graphiques ne serait pas avant fin 2022, selon Nvidia

Apple adoptera-t-il le poinçon pour la première fois avec l’iPhone 14 Pro ?

The Elec vient de publier un rapport selon lequel Apple pourrait remplacer sa traditionnelle encoche par un poinçon pour la première fois. Seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient concernés, et tous les capteurs (hors caméra) seraient donc placés sous l’écran, y compris Face ID. Il ne s’agit bien sûr que de rumeurs, et même si un poinçon marquerait un tournant important pour Apple, ces fuites sont à prendre avec des pincettes.

Lire > iPhone 14 Pro : de l’encoche au poinçon, le retournement de veste d’Apple ?

Rendu de l’iPhone 14 Pro – Crédit : FRONT PAGE TECH

« Je ne voulais pas avoir l’air d’un enfant à côté de Mark » déclare Tom Holland

Tom Holland est à l’affiche de Uncharted, dans la peau de l’aventurier de Naughty Dog pendant ses jeunes années, aux côtés de l’imposant Mark Wahlberg, connu pour sa musculature. L’interprète de Spider-Man a confié lors d’une interview pour Total Film s’être énormément entrainer pour développer un corps un peu plus massif. L’acteur explique « […] pendant 5 mois je n’ai fait que manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner… Pour me mettre un peu dans l’esprit, ne pas avoir l’air d’un enfant à côté de Mark.»

Lire > Uncharted : Tom Holland a pris du muscle grâce à Mark Wahlberg