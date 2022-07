La petite barre de son Polk MagniFi Mini voit son prix passer de 295 € à 211 € seulement

Certes, la barre de son Polk MagniFi Mini a été lancée il y a plusieurs années. Mais ses performances ont été appréciées lors de son lancement par plusieurs rédactions. Elle constitue donc toujours une solution efficace pour sonoriser une petite pièce.

La MagniFi Mini se distingue des autres modèles par ses dimensions particulièrement réduites. En effet, elle ne mesure que 34 cm de longueur, pour une profondeur de 11 cm et une hauteur de 8 cm. Cela lui permet de trouver sa place sans problème dans les petits espaces.

La barre de son délivre une puissance de 150 W. Le son est restitué par 6 haut-parleurs, dont deux tweeters. Deux des quatre autres haut-parleurs sont orientés sur les côtés, afin d’offrir un son Surround 5.1 convaincant.

En pratique, la MagniFi Mini procure un son de qualité, compte tenu de son format très compact. Elle permet d’obtenir des dialogues toujours clairs et des basses percutantes. Au final, ses excellentes performances permettent de bénéficier des films et de la musique dans des conditions bien meilleures qu’avec les haut-parleurs intégrés aux TV.

Polk MagniFi Mini > 211 € chez Amazon

D’autre part, la MagniFi Mini est compatible Bluetooth, ce qui permet d’écouter la musique lue depuis un smartphone ou un ordinateur portable. Cela permet également de communiquer sans fil avec le caisson de basses externe.

Livrée avec une télécommande infra rouge, la barre de son intègre une prise HDMI ARC, un port Ethernet, une prise jack 3,5 mm et une entrée numérique optique. Ainsi, on peut utiliser cette dernière pour récupérer le son de sa TV et utiliser le connecteur HDMI pour brancher une console de jeu ou un lecteur de DVD/Blu-Ray. On peut aussi brancher tous ses appareils directement sur sa TV et utiliser la connexion ARC pour transmettre le son à la barre.

