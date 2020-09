La petite Wuling Hong Guang EV s’est vendue à 50 000 unités en Chine

À un prix compris entre 28 800 Yuans et 38 800 Yuans (3 560 € à 4 800 €), c’est un moyen de transport tellement abordable qu’en une semaine, selon General Motors, quelque 7 346 commandes ont été passées. Au bout de 20 jours, il y en avait 15 000 et aujourd’hui il y en a plus de 50 000.

Crédit : Wuling Hong Guang Mini EV – Wuling via gmauthority

Même à ce prix, les dispositifs de sécurité standard comprennent des freins antiblocages, un système de surveillance de la pression des pneus et des capteurs de stationnement arrière. Les photos de presse montrent que la Mini EV est équipée de la climatisation, de vitres électriques, d’une chaîne stéréo et que les pédales sont munies d’un symbole positif ou négatif.

Mesurant seulement 2 917 mm de long, 1 493 mm de large et 1 621 mm de haut, la Hong Guang Mini EV est incroyablement compacte. Ne vous attendez cependant pas aux mêmes performances que les Tesla Model 3 ou de la même batterie que la Lucid Air.

En effet, la voiture est alimentée par un moteur électrique de 27 ch relié à une batterie compacte de 13,8 kWh. Bien que le Mini EV ne dépasse pas 100 km/h, il a une autonomie respectable de 200 km avec une seule charge, ce qui est plus que suffisant pour les personnes qui vivent dans de grandes zones urbaines et qui, la plupart du temps, parcourent de courtes distances.

La voiture est compacte mais peut accueillir une famille

Même si la voiture peut sembler minuscule, celle-ci possède bien quatre places assises. Grâce à son prix très peu élevé, elle offre une très bonne alternative aux scooters électriques comme ceux de Segway-Ninebot, qui coûtent parfois le même prix que cette petite voiture.

Source : gmauthority