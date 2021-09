La nouvelle PS5 chauffe moins, la Tesla Model S Plaid ridiculise Porsche, les acteurs de The Boys se détendent, le récap’

La Tesla Model S Plaid établit un nouveau record du tour électrique avec un chrono impressionnant de 7:30,909, les acteurs de la série The Boys prennent du bon temps en plein tournage, le test de la nouvelle version de la PS5 est rassurant puisque la console chauffe beaucoup moins et reste aussi performante, c’est le récap’ du jour.

Un nouveau record de vitesse pour la Tesla Model S Plaid

Elon Musk a partagé la bonne nouvelle sur son compte Twitter : la Tesla Model S Plaid vient d’établir un nouveau record de vitesse sur le célèbre circuit Nürburgring Nordschleife en Allemagne, avec un temps de 7:30,909. Avec ce nouveau chrono impressionnant, la Tesla Model S Plaid explose le record de la Porsche Taycan de près de 12 secondes. Comme le souligne Elon Musk, la Tesla Model S Plaid n’a subi aucune modification, elle est identique à n’importe quelle autre voiture qu’un client pourrait acheter sur le site de Tesla.

Tesla Model S Plaid Nurburgring – Crédit : Tesla

The Boys : les comédiens prennent du bon temps entre deux prises

Alors que la saison 3 de The Boys est actuellement en pleine production à Toronto et malgré un rythme de travail intense, les héros de la série ne semblent pas toujours très studieux entre deux prises. La comédienne Claudia Doumit vient en effet de partager des photos, des selfies et des vidéos hilarantes de l’équipe sur les réseaux sociaux. On y découvre les acteurs plus soudés que jamais, profitant de chaque pause sur le tournage pour passer du bon temps ensemble. Les premiers épisodes de la saison 3 de The Boys devraient être diffusés à la fin de l’année ou au premier trimestre 2022.

La nouvelle version de la PS5 chauffe moins et ses performances sont intactes

Sony a lancé une nouvelle version de la PS5 et grâce à un article détaillé de ses performances thermiques par notre confrère Igor Wallossek du site allemand Igor’s Lab et son comparse Aristeidis Mpitziopoulos, nous avons de bonnes nouvelles. Si l’on compare les températures absolues de fonctionnement de l’APU, des modules de mémoire ou de l’étage d’alimentation, on se rend compte que le nouveau modèle chauffe moins que l’ancien. Les tests effectués par Igor’s Lab confirment que la console et ses composants sont mieux refroidis et que les performances de cette nouvelle version de la PS5 ne seront pas pour autant altérées par rapport à l’ancien modèle.

