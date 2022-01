La PS5 disponible en France sur le site Sony, tout comprendre sur l’éruption volcanique en Polynésie, une impro de Zendaya dans Spider-Man 3, c’est le récap’ de la semaine

Grande nouvelle pour les joueurs qui rêvaient de se procurer une PS5, vous pouvez désormais tenter votre chance directement sur le site officiel de Sony. Côté cinéma, on a appris ces derniers jours que l’une des scènes les plus drôles de Spider-Man : No Way Home fut improvisée par Zendaya, et que Robert Downey Jr. Et Tom Cruise pourraient partager l’affiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors que la NASA s’applique à faire fonctionner les miroirs de son télescope James Webb « comme un chœur », on prend le temps de vous expliquer exactement ce qu’il se passe aux Tonga. Plongez-vous dans le récap’ de la semaine.

Sony met en vente la PS5 sur son site officiel

Après avoir proposé tous les accessoires PS4 et PS5, la boutique PlayStation officielle en France vous permet désormais de vous procurer une PS5. Même si rien ne vous garantit que vous aurez la chance de faire l’acquisition de la console, vous pouvez toujours tenter de vous inscrire sur la page dédiée à l’aide de votre identifiant PlayStation Network et d’une adresse e-mail valide. Vous serez alors officiellement inscrit au programme de réservation.

PS5 © Sony

Un processus lent et précis pour le télescope James Webb

Le déploiement du pare-soleil du James Webb a eu lieu avec succès le 4 janvier, mais le processus en cours est tout aussi sensible. Actuellement, la Nasa s’applique à aligner correctement les 18 segments hexagonaux de ses miroirs pour que ces derniers puissent, à termes, collecter la lumière efficacement. Les ingénieurs de la NASA ont profité d’une conférence de presse pour expliquer que ce processus, qui consiste à faire fonctionner les miroirs « comme un chœur », serait long et fastidieux et que l’alignement devrait avoir lieu aux alentours du 24 avril.

Illustration du télescope James Webb après le déploiement du pare-soleil – Crédit : NASA

Le multiverse pourrait permettre le retour de Robert Downey Jr en tant qu’Iron Man

Plusieurs fuites laissent entendre que Robert Downey Jr. pourrait faire son grand retour en tant qu’Iron Man dans un futur film Marvel. C’est sur Reddit que la dernière rumeur en date a été repérée, révélant que l’interprète de Tony Stark pourrait être de retour dans Doctor Stranger in the Multiverse of Madness. Mais ce n’est pas tout, la fuite dévoile également que Tom Cruise pourrait rejoindre le casting pour incarner une autre version de Tony Stark « complètement barrée ».

Tom Cruise et Robert Downey Jr. © Collider Extras, Marvel, Tom’s Guide FR

Que se passe-t-il au royaume des Tongas ?

Il y a quelques semaines, le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai situé au royaume des Tongas, en Polynésie, est entré discrètement en éruption. Ce n’est que le 15 janvier au matin que le volcan a ensuite provoqué une onde de choc gigantesque, perceptible jusqu’au Royaume-Uni, à 16 000 kilomètres des Tongas. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre un peu plus les raisons et les conséquences de cette violente éruption.

Éruption Hunga Tonga-Hunga Ha’apai capturée par le satellite Himawari 8 (image du domaine public)

Une improvisation de Zendaya dans Spider-Man : No Way Home

Attention, certains spoilers figurent dans l’article à venir…

Andrew Garfield a profité du podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz pour dévoiler certaines anecdotes du tournage de Spider-Man : No Way Home. Parmi les révélations, l’acteur a raconté comment l’une des scènes les plus drôles du film est en fait partie d’une improvisation de Zendaya. En effet, la scène où l’actrice bombarde de morceaux de pain Peter Parker ne faisait absolument pas partie du scénario initial.

Zendaya dans Spider-Man: No Way Home © Marvel

Nos tests et dossiers de la semaine

Le Monsieur Cuisine Smart a de très bons arguments

Pour seulement 399 euros, le Monsieur Cuisine Smart est un très bon robot cuisine. Outre son excellent rapport qualité/prix, nous avons été séduits par son écran et son interface, ses nouveaux programmes, son moteur plus puissant et le parfait respect des températures. Malgré quelques errances dans la recherche des recettes et d’autres caractéristiques perfectibles comme la pesée au gramme près absente et la montée en température ultra lente, Lidl propose ici un produit de qualité.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide



Les productions SF et fantasy à ne pas manquer en 2022

Quelle que soit votre plateforme de streaming préférée, la liste de productions SF et fantasy en 2022 est longue. Amazon, Disney+, Netflix, nous vous proposons de faire le point sur le calendrier de l’année, afin d’être sûr de ne rien manquer ! Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir les meilleures séries geeks de 2022.

