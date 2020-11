La Radeon RX 6800 d’AMD est dans notre labo, test à venir !

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Il y a quelques jours, AMD a présenté sa nouvelle gamme de cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA2, la même que l’on retrouve dans les nouvelles consoles de Microsoft et de Sony. Clairement destinées à concurrencer les GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 de NVIDIA, ces Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT sont les premières du constructeur a prendre en charge l’accélération matérielle du ray-tracing.

Modèle Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Compute Units 60 72 80 Fréquence (base/game) 1815 MHz 2015 MHz 2015 MHz Fréquence (Boost) 2015 MHz 2250 MHz 2250 MHz Infinity Cache 128 Mo 128 Mo 128 Mo Mémoire 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 TBP 250 W 300 W 300 W Date de lancement 18 novembre 2020 18 novembre 2020 8 décembre 2020 Prix 579 $ 649 $ 999 $

Un nouveau design de référence

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Nous avons reçu, il y a quelques jours, un exemplaire de la Radeon RX 6800. En attendant d’en découvrir les performances, ainsi que celles de sa grande soeur la Radeon RX 6800 XT, voici quelques photos pour vous faire patienter.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Avec son TBP annoncé à 250 watts, la RX 6800 est dotée de deux connecteurs d’alimentation PCI-Express 8-pin. N’occupant que deux slots d’extension, elle est dotée de trois ventilateurs et de sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 (x2). Un connecteur USB Type-C est également présent. Notez qu’aucune grille d’aération n’est présente au niveau de ces sorties vidéo : l’air chaud sera donc expulsé directement dans le boîtier, et il vous faudra donc faire attention à ce que ce dernier soit bien ventilé.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Côté bundle, c’est le strict minimum : mis à part un feuillet minimaliste, AMD livre sa carte nue, sans câble ni autre fioriture. Bref, rendez-vous le 18 novembre pour découvrir en détails cette nouvelle Radeon RX 6800 !