La roue du temps revient pour une troisième saison sur Prime Vidéo, à quoi s’attendre ?

La série de fantasy en est à sa troisième saison et elle promet encore plus d’action que les précédentes ! De quoi ravir les fans ! Attention cet article peut contenir des spoilers si vous n’avez pas vu les deux premières saisons.

Parmi les séries TV de fantasy qui méritent le détour, il y a Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Vidéo. Mais ce n’est pas la seule. Peut-être moins connue, la Roue du Temps (Wheel of Time en anglais) est tout aussi bien réussie.

Basée sur la série de romans du même nom, par Robert Jordan, elle suit le personnage de Moraine (Rosamund Pike) dans sa quête du Dragon, personnage prophétique qui peut soit sauver, soit détruire l’humanité. Dans sa quête, elle rencontre plusieurs jeunes gens dont la naissance correspond à la date de Renaissance du Dragon. Elle décide donc de les prendre sous son aile afin de les guider.

Après une première saison haute en couleur où le mal renaître de ses cendres, mais où le Dragon ré-apparaît aussi, la deuxième saison se lance davantage dans une introspection de Rand et de Moraine (mais séparément) et une débandade organisée des autres personnages à qui il arrive malheurs sur malheurs. Heureusement tout est bien qui finit bien et le groupe d’amis se retrouve à nouveau réuni pour sauver le monde et détruire Ishamael. Une petite vidéo récapitulative pour vous rappeler des souvenirs.

Une saison trois qui s’annonce musclée et passionnante

D’après Techradar et son journaliste Tom Power, qui a eu l’occasion de visionner les trois premiers épisodes lors de l’avant-première, la nouvelle saison est encore plus audacieuse, plus grandiose et plus sombre que les précédentes.

En ce qui concerne l’intrigue : Un mois s’est écoulé depuis que Rand al’Thor (Josha Stradowski) a été officiellement déclaré comme le nouveau Dragon à Falme. Cependant, malgré la défaite d’Ishamael et de ses alliés Seanchan, l’Ombre plane plus que jamais sur le monde de La Roue du Temps.

Les personnages principaux se préparent alors pour la dernière bataille sur fond de guerre civile au sein des Aes Sedai (comme le laissait déjà présager la saison 2). Afin de se préparer au mieux, nos héros vont se séparer afin d’acquérir les compétences et connaissances dont ils auront besoin par la suite.

Le conflit au sein de la tour Blanche prendra une large part du début de la saison (et pratiquement tout le premier épisode), avec la guerre entre les Aes Sedai restées fidèles à la Mère et celles qui partiront plutôt du côté obscur. Les héros quant à eux finiront par se faire rattraper par l’histoire et reviendront sur le devant de la scène.

Selon Tom Power, l’accalmie entre le final de la saison deux et le début de la quête de la saison 3 ne perturbe pas le rythme. Les lacunes narratives sont vite comblées par les dialogues entre les personnages qui permettent de comprendre tout ce qui a pu se passer dans le laps de temps entre les deux saisons. Cela permet notamment de supprimer les lenteurs au niveau scénaristique et de passer directement aux choses sérieuses.

La saison, ou en tout cas les trois premiers épisodes, est particulièrement bien notée sur Rotten Tomatoes (site spécialisé dans l’évaluation de films et de séries TV.

D’autres journalistes ont aussi posté des avis très positifs, comme Winter is Coming, Carly Lane-Perry,

La saison 3 de la Roue du temps sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo à partir du 13 mars 2025.