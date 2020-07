La RTX 3080 remplacerait bientôt la RTX 2080, hausse de prix à prévoir

RTX 2080 Ti / Nvidia

Nous nous rapprochons à grands pas de l’arrivée des cartes graphiques de NVIDIA à l’architecture Ampere. Ces nouvelles cartes de référence gravées en 7 nm vont petit à petit remplacer l’architecture Turing et sa gravure en 12 nm. Une fuite récente nous laissait découvrir leur conception pour le moins innovante, ce qui est un excellent moyen pour marquer le changement de génération.

NVIDIA RTX 3080, 3070, 3060 : date de sortie et caractéristiques, on sait presque tout sur les GPU Ampere

La production des cartes graphiques RTX série 20 serait arrêtée

NVIDIA aurait stoppé la production des cartes graphiques RTX série 20 pour se préparer au lancement imminent de la nouvelle génération. Selon nos confrères de Wccftech, les cartes dont la production serait arrêtée sont la GeForce RTX 2080 Ti, la GeForce RTX 2080 SUPER, la GeForce RTX 2070 SUPER et la GeForce RTX 2070. Ces quatre GPU représentent le haut de gamme de chez NVIDIA.

En plus de l’arrêt de la production, les cartes graphiques RTX série 20 seront bientôt supprimées des catalogues des différents vendeurs. Il est donc probable que nous fassions face à une pénurie de ces GPU d’ici peu. Les mineurs de cryptomonnaie pourraient se jeter sur les dernières RTX 2080 SUPER et RTX 2080 Ti comme ce fut le cas en 2018 quand la série 10 a été abandonnée en avance pour se préparer au lancement de la série 20. Le prix de ces deux cartes risque alors d’augmenter et d’être finalement plus élevé qu’il ne l’était à leur sortie.

Bien que la sortie de la RTX 3080 soit imminente, il faut se préparer à la hausse de prix qu’elle représente par rapport à la RTX 2080. En effet, il y avait une différence de 300 $ entre la GTX 1080 Ti et la RTX 3080. Si NVIDIA décide de réutiliser cette stratégie, la RTX 3080 pourrait coûter 300 dollars de plus que la RTX 2080 Ti. Cette hausse s’explique par le fait que la RTX 3080 est deux fois plus puissante que la RTX 2080. Le prix final de la nouvelle génération de cartes graphiques se situerait aux alentours des 1 300 dollars.

Source : Gizmodo