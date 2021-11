La Russie admet avoir procédé à un essai de missile antisatellite

Mardi, le ministère russe de la défense a déclaré avoir mené avec succès un test balistique à la suite duquel le satellite ‘Tselina-D’, qui était en orbite depuis 1982, a été détruit. Plusieurs responsables américains ont accusé Moscou de « comportement dangereux et irresponsable« . D’après eux, cet essai d’armes antisatellites a menacé la vie des sept astronautes à bord de l’ISS. En effet, la NASA estime que le champ de débris causé par l’explosion menace de croiser l’orbite de la station spatiale internationale.

Tir de fusée Soyouz – Crédit : wikimedia

Les astronautes à bord de l’ISS ont alors reçu un message inquiétant de la part du contrôleur de mission. « Nous sommes à une minute et demie du prochain passage du champ de débris […] Cet épisode va durer quatre minutes », a-t-il annoncé aux occupants. Par la suite, les astronautes – quatre Américains, un Allemand et deux Russes – ont reçu l’ordre de se réfugier immédiatement dans leurs capsules d’évacuation. Le contrôleur leur a même suggéré d’enfiler leurs combinaisons pressurisées. « Nous vous recommandons d’enfiler vos combinaisons à votre discrétion, c’est vous qui décidez… » a-t-il ajouté.

Essai de missile antisatellite russe : l’Europe condamne

L’armée russe a déclaré qu’elle menait des activités planifiées pour renforcer ses capacités de défense, mais a nié la dangerosité du test. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, nie ainsi le fait que Moscou ait mis en danger l’ISS. Celui-ci déclare qu’il est « hypocrite » de prétendre que la Russie ait créé des risques pour les activités spatiales internationales. Le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a déclaré avoir eu un entretien téléphonique « détaillé » avec le chef de la Nasa, Bill Nelson.

La France a condamné l’essai, le qualifiant dans un communiqué de « déstabilisant, irresponsable et susceptible d’avoir des conséquences pour une très longue période dans l’environnement spatial et pour tous les acteurs de l’espace ». Le gouvernement allemand quant à lui s’est dit « très préoccupé » et a appelé à établir de nouvelles règles limitant certaines manœuvres spatiales. Plus tôt cette année, un module russe a dévié par accident la trajectoire de l’ISS. Quelques mois plus tard, un nouvel incident de type fut signalé, impliquant là aussi du matériel russe.

Source : theguardian