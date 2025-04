La saison 2 de Mercredi arrive sur Netflix avec une bande-annonce à frissonner

© Netflix

La famille Addams a été créée par Charles Addams, dessinateur humoristique en 1938. À l’époque, elle était publiée dans le magazine The New Yorker. Le cartoon a eu un tel impact que la famille à succès a eu droit à plusieurs adaptations télévisées et cinématographiques.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette famille hors norme, il s’agit d’une famille aristocratique satirique dont la vie tourne autour du macabre. Elle est constituée du père Gomez, de la mère Morticia et de deux enfants, un fils Pugsley et une fille, Mercredi.

À cela viennent s’ajouter de nombreux personnages récurrents comme la chose, une main morte-vivante qui suit Mercredi partout, Fétide Addams l’oncle et Max le majordome.

Les Addams ont ainsi eu droit à des séries télévisées dans les années 1960, 1970 et 1990. Ils sont également très connus grâce à plusieurs films des années 1990 à aujourd’hui.

Mais la version la plus récente reste celle de Netflix. Une série morbide mettant en scène Mercredi Addams (Wednesday en VO) à l’académie de Nevermore, et simplement intitulée Mercredi. Bien que macabre, Mercredi n’en reste pas moins parsemée de comédie.

Mercredi Addams sur Netflix : un véritable carton dont tous les fans attendent la suite

Sortie en 2022, la série originale Netflix Mercredi a tout de suite su rencontrer son public. L’audience au rendez-vous a permis à la plateforme de streaming au N rouge de faire un carton plein. Le personnage gothique créé par l’actrice Jenna Ortega a remporté tous les suffrages.

Mais n’oublions pas non plus que parmi les réalisateurs de cette pépite, on compte non moins que le grand Tim Burton, réalisateur connu pour ses univers parfaitement réussis (Beetlejuice, Edward aux mains d’argent, Alice au Pays des merveilles, Batman, Sleepy Hollow, etc).

Annoncée depuis mi-2024, la saison 2 de Mercredi se fait encore un peu attendre, après quelques rumeurs étranges qui l’annonçaient sur Amazon Prime Vidéo.

Pour les fans qui espéraient des nouvelles, Netflix a donc enfin sorti une bande-annonce. Et cette saison 2 promet d’être tout aussi bizarre, mystérieuse, effrayante et morbide que la première. Les créateurs Alfred Gough et Miles Millar ont ainsi prévenu : “Le voyage de Mercredi est plus sombre et plus complexe alors qu’elle navigue entre sa famille, ses amis, de nouveaux mystères et de vieux adversaires, la propulsant tête baissée dans une nouvelle année à Nevermore”.

La saison 2 propose donc de suivre la suite des aventures de la jeune gothique, dans une nouvelle année à Nevermore, tout en explorant l’univers de la Famille Addams. Elle promet aussi d’introduire de nouveaux personnages.

La bande-annonce permet de voir que la série n’a rien perdu de son côté comique noir (mention spéciale au passage au contrôle de l’aéroport) ni de son univers macabre au possible (et un peu licorne glauque grâce à Enid).

Il n’y a plus qu’à attendre le 6 août pour profiter de la première partie de la saison. La seconde sera ensuite diffusée à partir du 3 septembre 2025.

Source : TechRadar