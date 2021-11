La Samsung Galaxy Tab S5e est à moins de 300 €

Grâce à une belle remise proposée par la Fnac et à une offre de remboursement de 100 €, le prix de la Samsung Galaxy Tab S5e chute à seulement 299,99 € au lieu de 519,99 €. Autant dire qu’il serait vraiment regrettable de passer à côté d’une économie exceptionnelle de 220 €.

La Samsung Galaxy Tab S5e chute à 299,99 €

C’est donc grâce à deux offres cumulables que cette tablette va vous revenir à moins de 300 €. En premier lieu, c’est le site de la Fnac qui vous propose une réduction de 120 € puisque le prix passe de 519,99 € à 399,99 €. Ensuite pour obtenir la réduction supplémentaire de 100 €, il faudra bénéficier de l’offre de remboursement de 100 €. Pour en profiter, il faudra acheter la Samsung Galaxy Tab S5e au plus tard le 30 novembre puis compléter le formulaire en ligne et fournir vos justificatifs le 15 décembre, dernier délai.

Concernant le produit, sachez qu’elle possède un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Son processeur est un Kryo 360 Silver avec une mémoire vive de 6 Go de RAM et un espace de stockage extensible jusqu’à 512 Go. L’autonomie est tout à fait correcte grâce à la batterie de 7040 mAh. Elle dispose du Bluetooth 5.0, d’un port USB type-C, 4 haut-parleurs AKG, un microphone et une sortie casque.

