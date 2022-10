La SanDisk Ultra Flair 128 Go est à moins de 15 €

Acheter une clé USB n’est jamais du gaspillage, en effet on a toujours besoin d’en avoir une supplémentaire. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les enfants, elle sera utile à un moment. Chez Amazon, la clé USB SanDisk Ultra Flair 128 Go chute de 50 % et passe donc à 14,32 € au lieu de 34,99 €.

Clé SanDisk Ultra Flair 128 Go > 14,32 € chez Amazon

La clé SanDisk Ultra Flair 128 Go est à petit prix chez Amazon

Affichée à moins de 15 €, cette clé USB va intéresser de nombreuses personnes, il est donc conseillé de ne pas attendre trop longtemps pour passer votre commande. A noter également que la livraison vous sera offerte dans un point relais car le montant est inférieur à 25 €. Avant de valider votre achat, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques de cette clé USB SanDisk Ultra Flair 128 Go.

Compacte car rétrocompatible vous pourrez l’emporter partout avec vous et même l’accrocher directement à une trousse ou à votre sac à dos. Concernant ses dimensions elle mesure 7 x 42 x 13 mm et elle pèse seulement 35 grammes. Elle propose une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 125 Mo/s et promet le transfert d’un film entier en seulement 30 secondes. A savoir lors de votre achat que la clé est garantie 5 ans avec la présence du logiciel de cryptage AES 128 bits SanDisk SecureAccess.