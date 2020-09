La Smart TV Samsung 55 pouces à moins de 1000€ !

C’est encore la rentrée scolaire sur le site de la Fnac et qui dit rentrée scolaire, dit promotions exceptionnelles. Jusqu’au 28 septembre à 13h, vous pouvez en effet profiter de la TV Samsung QE55Q77T QLED 4K UHD Smart TV 55’’ Noir 2020 pour 999€, contre 1199€ habituellement. Encore mieux, cette réduction de 200€ est sans conditions. Pour en profiter, il vous suffit d’acheter le téléviseur avant la fin de la promotion.

La Smart TV Samsung QE55Q77T est dotée d’un processeur “Quantum processor 4K” afin de vous offrir une image, un son et une luminosité optimisés. Elle bénéficie également du Mode Ambiant qui lui permet de s’adapter à votre intérieur et d’ajuster ses paramètres pour correspondre au mieux à la luminosité de votre logement. Son amplificateur vocal vous aidera à ne plus rater aucun dialogue. La Smart TV Samsung QE55Q77T détecte la pollution sonore (robot ménager, aspirateur, etc.) et augmente automatiquement le volume de la voix de votre programme.

Jusqu’à 300€ de réduction sur les Smart TV Samsung achetées avant le 28/09 à 13h

Avec la Fnac, vous pouvez profiter d’une réduction pouvant aller jusqu’à -300€ sur une large sélection de Smart TV Samsung. Si votre budget est serré, vous pouvez ainsi accéder à une Smart TV Samsung à moins de 500€ par exemple. Les Smart TV Samsung haut de gamme sont également concernées par l’offre.

Jusqu’au 28 septembre à 13h, sur le site de la Fnac, vous pouvez donc notamment profiter de :

Certaines de ces Smart TV Samsung sont, de plus, éligibles à l’Offre de remboursement Q-Symphony lancée par La Fnac jusqu’au 29 septembre 2020. En achetant par exemple la TV Samsung 65Q83T, vous pouvez vous faire rembourser 200€ après achat par La Fnac. L’offre de remboursement Q-Symphony peut vous rembourser jusqu’à 400€ en fonction du modèle de votre téléviseur, et même doubler votre remboursement si vous achetez une barre de son avec votre Smart TV Samsung.

Cet article est une publication sponsorisée par La Fnac.