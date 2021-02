La Smart TV Xiaomi 4k 65 pouces passe sous la barre des 600 €

La Fnac offre une remise de 15% sur la Smart Tv Xiaomi 4K Mi 4S 65 pouces, son prix passe donc de 699,99€ à 599,99€.

Smart TV Xiaomi 4k 65 pouces : remise de 15% chez La Fnac

Vous souhaitez changer votre télévision sans vous ruiner ? C’est le moment de sauter le pas avec la Smart TV Xiaomi 4 K Mi 4S puisque durant les soldes elle bénéficie d’une réduction de 15%.

Ce produit a de grandes chances de répondre à vos attentes surtout si votre budget est serré. Elle offre une image 4K compatible HDR10, elle bénéficie d’Android TV 9.0 et de l’assistant Google qui se trouve dans la télécommande. Bien évidemment elle pourra permettra de profiter de nombreuses applications : Netflix, Disney+, Amazon Prime.

Côté son, elle est équipée de 2 haut-parleurs de 10 W qui vous procureront un son très correct pour vos programmes tv même si elle affiche des perfomances un peu en retrait pour la restitution des basses. La solution est peut-être d’ajouter une barre de son afin de donner plus d’énergie et plus d’ambiance à vos films.

Toutefois, pour le prix, ce produit devrait vous convenir et vous permettre de passer de bonnes soirées devant vos programmes préférés. Si vous avez des doutes vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs tv.