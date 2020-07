La sonde martienne chinoise Tianwen-1 photographie la Terre et la lune

Tianwen-1, la toute première mission chinoise sur Mars lancée le 23 juillet, a pris une photo de la Terre et de la Lune, selon l’Agence spatiale nationale chinoise (CNSA). Grâce au capteur de navigation optique, Tianwen-1 a capturé une image de la Terre et de la Lune, à environ 1,2 million de km de notre planète

La sonde martienne qui se dirige actuellement vers la planète rouge fournira à la Chine une foule de données et d’observations sur le monde extraterrestre, mais elle a encore un très long chemin à parcourir avant son arrivée.

Crédit : AFP

La photo a été prise 3 jours après son lancement le 23 juillet. La photo en noir et blanc révèle simultanément la forme de la partie de la Terre directement éclairée par le soleil, qui apparaît à gauche, et de la Lune, plus petite, à droite.

La Chine s’est jointe aux États-Unis et aux Émirats arabes unis ce mois-ci pour lancer une mission vers Mars, profitant d’une période où Mars et la Terre sont favorablement alignés.

La mission elle-même est très importante pour la Chine, car elle comprend non seulement une sonde pour surveiller la planète depuis le ciel, mais aussi un rover et un atterrisseur qui seront envoyés sur la surface pour explorer et analyser la planète rouge. C’est aussi la première mission chinoise qui inclut un rover se dirigeant vers Mars, ce qui la place au même niveau que les autres puissances spatiales mondiales comme les États-Unis.

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a déclaré mardi que Tianwen-1, qui a quitté le champ gravitationnel de la Terre, « est actuellement dans de bonnes conditions de vol, dispose d’un carburant équilibré et fonctionne normalement« .

La NASA veut également retourner sur Mars

La NASA a déjà entamé le compte à rebours pour le lancement de son tout nouveau rover sur Mars. Le robot de la taille d’une voiture, baptisé Persévérance, doit décoller vers la planète rouge aujourd’hui, jeudi 30 juillet, pendant une fenêtre de deux heures qui s’ouvre à 13h50. Vous pouvez suivre le lancement en direct ici.

Source : AFP news agency