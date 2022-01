La sonnette Arlo Doorbell est à prix réduit et passe à 99 €

Cette sonnette multifonctions va certainement attirer votre attention. En effet, actuellement à seulement 98,89 € au lieu de 199,99 €, il serait dommage de passer à côté. Attention pour profiter de ce bon plan, il ne faudra pas trop tarder car à ce tarif les stocks vont sans nul doute vite disparaitre.

Sonnette Arlo Video Doorbell est à seulement 98,89 €

Désormais, vous allez pouvoir retirer votre ancienne sonnette maintenant obsolète pour la remplacer par ce modèle beaucoup plus intéressant. En effet, cette sonnette intelligente a de nombreuses qualités qui vont vous plaire.

Elle remplit bien évidemment sa fonction première de sonnette, mais sachez qu’elle est équipée d’une vidéo à détecteur de mouvement et d’une alarme. Elle vous permettra donc de surveiller devant chez vous et si besoin de déclencher l’alarme à distance. Une méthode efficace pour éloigner les curieux et ainsi protéger votre maison lors de vos déplacements. Cette sonnette vous permettra également de surveiller vos colis qui peuvent être déposés dans votre entrée, pour cela il faudra fixer votre sonnette à au moins 122 cm du sol.

