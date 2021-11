La sonnette connectée Arlo est presque à moitié prix

Si vous avez envie de changer votre sonnette ordinaire par une sonnette intelligente connectée, voici un bon plan qui va certainement vous intéresser. Chez Amazon, la sonnette connectée Arlo est actuellement à 105,99 € au lieu de 199,99 € soit une économie incroyable de 94 €.

La sonnette connectée Arlo est à prix bas chez Amazon

La sonnette traditionnelle a du souci à se faire, en effet maintenant de plus en plus d’options sont intégrées aux sonnettes intelligentes et grâce à cette belle promo le prix est en chute libre. Chez Amazon, la sonnette Arlo Video Doorbell devient plus accessible puisqu’elle passe à 105,99 € au lieu de 199,99 €.

Pour ce tarif, vous aurez une sonnette sans fil simple d’utilisation et simple à installer. Sachez également que cette sonnette détecte les mouvements et qu’elle est équipée d’une alarme ainsi que d’une vidéo. Des options plutôt très intéressantes pour le tarif qui vous permettront en plus de surveiller et de sécuriser votre maison, car vous aurez la possibilité de déclencher l’alarme à distance afin de faire fuir les éventuels rôdeurs. Vous pourrez en plus voir directement le sol afin de voir si un colis est au sol par exemple. Pour bénéficier de cet avantage il vous faudra installer votre sonnette au minimum à 122 cm du sol.

