La sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 bénéficie d’une remise de 40 €

Si vous voulez moderniser et remplacer votre sonnette, c’est le moment de bénéficier de cette offre chez Amazon. En effet, la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 est actuellement à 139 € au lieu de 179 € soit une belle économie immédiate de 40 €.

La sonnette Ring Video Doorbell est à petit prix chez Amazon

Cette sonnette va bien évidemment vous permettre de répondre lorsque vous êtes chez vous, mais également pendant votre absence. En effet, grâce à son mode vidéo, vous pourrez savoir qui sonne chez vous et ainsi répondre directement. Une solution qui vous permettra par exemple de donner des instructions au livreur lorsque vous n’êtes pas à votre domicile.

A savoir qu’elle est également équipée de la vision nocturne et d’un détecteur de mouvement qui vous alertera dès que ça bouge devant chez vous. Pour l’utiliser c’est très simple et très rapide, il vous suffira de connecter votre sonnette via l’application Ring via votre wifi puis pour finir de fixer votre sonnette à l’endroit souhaité.

Sachez que le produit est compatible avec les assistants intelligents Google Assistant et Alexa d’Amazon mais pas avec Siri par contre.