La sortie de GTA 6 pourrait avoir lieu en 2023, de nouvelles révélations sur Game of Thrones, certaines scènes de Spider-Man 3 modifiées, c’est le récap’ de la semaine

Alors que GTA 6 pourrait être lancé en 2023, la plateforme Lego Ideas pourrait commercialiser un impressionnant set Zelda Breath of the Wild et l’interprète de Tyrion Lannister dans Game of Thrones révèle que certains indices sur la mort d’un personnage majeur étaient disséminés au fil des saisons. Quelques semaines après la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home, Marvel Studios apporte des modifications à certaines scènes. Enfin, on vous explique pourquoi Ridley Scott a choisi d’ôter la vie de Maximus dans Gladiator dans ce nouveau récap’ de la semaine !

Pourquoi Maximus perd-il la vie dans Gladiator ?

Tout le monde se souvient de ce film mythique sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott : Gladiator. Dans le scénario initial, Maximus aurait dû rester en vie suite à son combat avec Comode. Dans une interview accordée à Empire, l’interprète du héros, Russel Crowe, a révélé pourquoi le réalisateur en a finalement décidé autrement : selon lui, une fois vengée, Maximus n’avait plus raison d’être et ne pouvait mener une vie normale, son seul objectif étant de retrouver sa femme dans l’au-delà.

Lire > Gladiator : pourquoi Ridley Scott a-t-il tué Maximus ? Ce qu’on aurait dû voir à l’origine

Russell Crowe dévoile pourquoi la mort de Maximus était logique – Crédit : Dreamworks Pictures – Universal Pictures

GTA 6 sortira-t-il en 2023 ?

Le leaker Tez2, spécialiste de Rockstar, vient de révéler que le jeu tant attendu GTA 6 pourrait être annoncé et lancé plus tôt que l’on imaginait. En effet, le leaker estime que Rockstar pourrait présenter son prochain titre cette année, avant de le sortir en 2023. Pour l’instant, l’éditeur reste muet par rapport aux rumeurs et il faudra être patient avant de découvrir si les prévisions de l’insider étaient correctes.

Lire > GTA 6 : les finances de Take Two dévoilent sa date de sortie

GTA VI pourrait bientôt être présenté – Crédit : YT/Marlon XGamer

Un set LEGO géant du château d’Hyrule de Zelda

La dernière création de BrickGallery sur la plateforme LEGO Ideas représente un magnifique château d’Hyrule de Zelda particulièrement réussi. Le set Zelda Breath of the Wild, actuellement en sorte de phase d’étude finale par le « comité d’examen LEGO », a atteint les 10 000 votes sur Lego Ideas. Rien n’est encore certain mais il se pourrait que cet impressionnant Château d’Hyrule soit donc un jour commercialisé.

Lire > LEGO : cet impressionnant set Zelda Breath of the Wild est sur le point d’être commercialisé

LEGO Breath of the Wild © LEGO Ideas, BrickGallery

Attention, des spoilers sont à venir dans les deux articles suivants

Game of Thrones : des indices sur la mort de Khaleesi dans les premières saisons ?

Peter Dinklage a fait une révélation surprenante dans une interview accordée à Digital Spy. L’interprète de Tyrion Lannister s’est amusé de la mort de Khaleesi, dévoilant par la même occasion que ce dénouement était prévisible depuis le départ et que des indices avait été dissimulés tout au long des saisons. L’acteur déclare « [… ] si vous avez prêté attention, les indices étaient là. Nous vous avions dit de ne pas appeler votre chien Khaleesi »

Lire > Game of Thrones : des indices sur la mort d’un personnage majeur étaient dissimulés

Crédit : HBO/Warner Bros.

Des scènes modifiées dans Spider-Man : No Way Home

Alors que Spider-Man : No Way Home est déjà en salles depuis quelques semaines, Marvel Studios continue d’apporter des modifications à certaines scènes, notamment le dialogue interne d’Osborn avec son alter ego Green Goblin ou encore un passage mettant en scène Garfield et Maguire dans lequel les effets CGI ont été mis à jour. Les fans assidus n’ont pas tardé à constater ces révisions pourtant parfois difficiles à déceler.

Lire > Spider-Man No Way Home est modifié au cinéma, de nouvelles scènes apparaissent

Spider-Man : No Way Home © Marvel

Nos tests et dossiers de la semaine

Les 10 meilleures séquences post-génériques chez Marvel

Les séquences post-génériques ont été adoptées par Marvel, qui ne manque jamais de nous offrir un clin d’œil, une blague ou l’annonce d’une intrigue future à la fin de chacune de ses productions. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir notre sélection des 10 meilleures séquences post-génériques.

Lire > Marvel : restez jusqu’au bout, les 10 meilleures scènes post-génériques

Crédit : Marvel Studios

Asus relève le défi du parfait 2-en-1 avec son Vivobook 13 Slate

Peu de points négatifs pour le Asus Vivobook 13 Slate : si ce n’est un clavier non rétro éclairé et des performances parfois justes, ce portable 2-en-1 nous a conquis ! Le Vivobook 13 Slate est équipé d’une dalle OLED de qualité, et offre un bon confort d’affichage de 13 pouces. Avec son clavier amovible aimanté et son socle avec béquille orientable, ce PC portable se transforme en une parfaite tablette. On apprécie la présence d’un lecteur microSD et d’un lecteur d’empreintes digitales et l’on a été largement satisfait par l’autonomie de l’appareil.

Lire > Test Asus Vivobook 13 Slate : un PC et une tablette Oled à petit prix

Asus Vivobook 13 Slate – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Galaxy S21 FE est à la hauteur des promesses de Samsung

Le Galaxy S21 FE clôture l’année 2021 de Samsung : équipé d’un Snapdragon 888, le dernier smartphone de la marque offre des performances haut de gamme, de belles prestations en photo et une autonomie solide grâce à sa batterie de 4500 mAh. On regrette que la recharge ne soit pas si rapide et que le chargeur ne soit pas fourni, ainsi que l’absence de prise casque et de lecteur microSD.

Lire > Test Samsung Galaxy S21 FE : un smartphone bien équilibré, sans gros point faible