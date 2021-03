La souris gamer Logitech G502 HERO chute à 49,99 € chez Amazon

Après le casque gamer Logitech G935 c’est donc la souris de la même marque qui se retrouve à un prix très attractif chez Amazon. En effet en bénéficiant d’une réduction de 44 % le tarif passe de 89,99 € à 49,99 €.

La souris Logitech G502 HERO passe à 49,99 € grâce à une réduction de 44 %

Les amateurs de jeu vont aimer se plonger dans leur univers préféré avec cette souris Logitech G502 HERO. Avec son capteur optique avancé 16K, cette souris va vous offrir une haute précision exceptionnelle qui vous permettra de mener vos parties sans difficultés.

Équipée de ses 11 boutons programmables et une roulette de défilement ultra-rapide vous allez pouvoir maîtriser votre jeu à la perfection tout en personnalisant vos paramètres de jeu. Pour un équilibre parfait et les effets souhaités selon votre main et selon votre jeu c’est à vous de placer les 5 poids de 3,6 grammes.

Grâce à la technologie LIGHTSYNC et à l’éclairage RVB vous pourrez personnaliser complétement vos animations et les effets d’éclairage avec les autres dispositifs Logitech G, un avantage plutôt sympa qui va vous permettre de synchroniser votre jeu avec votre éclairage.

Profitez vite de cette offre et de la livraison offerte pour faire le maximum d’économie sur l’achat de cette souris Logitech G502 HERO.