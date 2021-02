La Souris gaming LEXIP NP93 Neptunium ALPHA est au prix réduit de 14,97 €

C’est donc une remise incroyable que propose Electro Dépôt, la souris gaming LEXIP NP93 Neptunium ALPHA passe à 14,97 € au lieu de 37,97 € soit une très belle réduction de 23 €.

Souris gaming NP93 ALPHA bénéficie d’une remise incroyable

Si vous recherchez une souris gaming c’est sans nul doute une offre qui va attirer votre attention. Actuellement en promotion chez Electro Dépôt, ce modèle bénéficie donc d’une réduction de 23 €, autant dire qu’un produit à ce tarif vous allez avoir des difficultés à trouver ailleurs.

Cette souris équipée d’un joystick va vous permettre de vous immerger complétement dans votre jeu vidéo, avec ses deux axes et une précision de +/- 30 degrés dans toutes les directions vous n’aurez aucun problème pour suivre votre partie. Pour vous faciliter la vie vous pourrez aussi programmer votre souris, elle propose jusqu’à 12 macros programmables.

Vous pourrez également placer des poids afin d’avoir un meilleur contrôle de jeu et les 6 patins en céramique présents vont vous offrir un meilleur confort et plus de précision. Ce qui permettra également de provoquer moins d’accrochage sur la surface et donc de reposer votre poignet.

Concernant la livraison il faudra payer un supplément de 2,60 € en point Mondial Relay, 2,90 € en Colissimo et 3,80 € à votre domicile. Le mieux est bien évidemment de vérifier le stock dans votre magasin le plus proche et de retirer votre souris sans frais supplémentaire sur place.