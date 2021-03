La souris gaming Logitech G203 passe au petit prix de 22,99 €

Si vous êtes à la recherche d’une souris gaming, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon. En effet la souris gaming Logitech G203 est affichée à 22,99 € au lieu de 39,99 € soit une très belle réduction de 43 %.

La souris gaming Logitech G203 chute de 43 %

Cette souris filaire d’entrée de gamme possède toutes les caractéristiques de sa grande sœur, la souris G203 Prodigy, avec toutefois quelques ajouts dont le RVB personnalisable. Avec cette fonction vous pourrez donc programmer vous-même votre souris afin d’être immerger comme vous le souhaitez dans votre partie de jeu, en utilisant les animations prédéfinies ou en créent vos propres enchaînements parmi les 16,8 millions de couleurs.

La prise en main est tout à fait satisfaisante et la souris offre un bon confort de jeu. La disposition simple à 6 boutons et la forme gaming participent à ce confort et à la personnalisation de la souris. A savoir qu’elle conviendra mieux aux droitiers qu’aux gauchers.

Cette souris remplie toutes les fonctionnalités nécessaires et actuellement son prix pourrait certainement l’élément déclencheur pour vous faire craquer. En effet elle est donc en ce moment à 22,99 € au lieu de 39,99 € soit une réduction immédiate de 17 €, une offre à ne pas rater si vous avez besoin de vous équiper.