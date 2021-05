La souris gaming Logitech G403 Hero est à 39 € pour les French Days

Chez Cdiscount, la souris gaming Logitech G403 Hero bénéficie d’un prix très intéressant chez Cdiscount puisqu’elle passe à 39,99 € au lieu de 60 € en moyenne chez certains concurrents.

Souris Logitech G403 Hero est à prix cassé chez Cdiscount

Vous connaissez bien évidemment la marque Logitech et vous savez que les produits sont de qualité et qu’ils durent généralement longtemps. Durant les French Days, ce modèle est en promotion et est donc affiché à 39,99 € chez Cdiscount.

Avec son design simple et efficace, la souris est conçue pour s’adapter à toutes les mains tout en favorisant le contrôle grâce aux zones avec du revêtement en caoutchouc antidérapant. Les 6 boutons programmables vont vous permettre d’y associer vos combinaisons favorites afin d’avoir un temps d’avance dans vos parties notamment avec le temps de réponse de 1 ms.

La souris gaming G403 Hero intègre un capteur avancé Hero 16k, elle est également 8 fois plus rapide qu’une souris standard. Avec elle, vous serez bien placé pour terminer en tête lors de vos sessions de jeu.

Compatible PC et MAC, elle est livrée avec un câble USB de 2 mètres et elle est garantie constructeur durant 2 ans. Toutefois si votre budget est plus petit, la souris Logitech M190 est à 14,99 € chez Amazon.