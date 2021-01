La souris gaming Logitech MX518 passe sous les 20 €

C’est donc chez Boulanger que vous allez pouvoir acheter la légendaire souris Logitech MX518 pour un tarif inférieur à 20€. Habituellement affichée au alentour des 60 €, elle est proposée au très bon prix de 19,99€ pendant les soldes.

Souris Logitech MX518 chez Boulanger à 19,99€

Sortie en 2005, la souris Logitech MX518 est un classique que vous allez aimé avoir chez vous. Son design légendaire a bien évidemment été conservé avec toutefois quelques modifications comme une coque plus pailletée et plus à la mode. En outre, une touche de modernité technique lui a été ajouté en 2019. Grâce à son nouveau capteur optique Hero 16K, la performance sera au rendez-vous.

Côté ergonomie et confort, précisons que la souris Logitech MX518 a des lignes fines et un gabarit qui est destiné aux moyennes et grandes mains, mais toutefois attention à ceux qui ont vraiment des longues mains et qui aiment poser la paume sur la souris, car plier les doigts sera peut-être nécessaire.

Profitez vite des soldes chez Boulanger pour acheter cette souris Logitech MX518 à 19,99€ au lieu de 59,99€. Pour éviter de payer les frais de livraison, sélectionnez un retrait en magasin.

Vous l’avez donc bien compris cette souris Logitech est vraiment destinée aux fans de ce modèle, pour ceux qui cherche la performance et la modernité il faudra plutôt se tourner vers des modèles plus actuels comme la Razer Viper Mini, une souris gaming, légère, petite et rapide.