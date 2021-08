La souris Hyperion Fury Logitech G402 est à moins de 25 €

C’est une remise incroyable qui est proposée par Amazon concernant la souris Hyperion Fury Logitech G402. En effet, elle est actuellement à seulement 23,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction exceptionnelle de 66 %.

La souris Logitech G402 est au petit prix de 23,99 €

Si vous êtes un gamer et que vous recherchez une souris de qualité à un prix abordable, c’est le moment de bénéficier de l’offre d’Amazon. En effet, pour moins de 25 €, vous pourrez acheter la souris Logitech G402 vendue habituellement à presque 70 €.

Ce design élégant et efficace est complété par un revêtement antidérapant en caoutchouc qui sera fortement apprécié des joueurs ou des joueuses. Légère avec ses 44 grammes et petites avec ses dimensions de 136 x 72 x 41 mm, elle offre une bonne prise en main, mais uniquement pour les droitiers. Avec son capteur pouvant aller jusqu’à 4000 DPI et avec un temps de réponse de seulement 1 ms, vous pourrez réagir rapidement afin de ne pas vous laisser surprendre par vos adversaires.

Vous pourrez également personnaliser votre souris grâce à ses 8 boutons programmables, une solution qui vous permettra de gagner du temps et peut-être de l’emporter sur vos ennemis. La Logitech G402 est compatible pour PC et MAC et elle est livrée avec un câble USB de 2 mètres de longueur.