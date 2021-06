La souris Logitech G502 LIGHTSPEED est à moitié prix chez Amazon

Pendant les Prime Day, la souris Logitech G502 Lightspeed bénéficie d’une belle réduction de 50 % et passe donc de 149 € à 73,50 €. Affichée encore à plus de 100 € chez la concurrence c’est donc une offre très intéressante.

La souris Logitech G502 à 73,50 € chez Amazon

Si votre souris actuelle est bonne à changer ou que vous souhaitez tout simplement une souris avec des performances supérieures à la votre, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon. En effet c’est grâce à une réduction de 50 % que cette souris Logitech G502 est à seulement 73,50 € pendant le Prime Day.

Cette souris légère et performante possède un capteur Hero haute précision qui peut atteindre jusqu’à 25 600 PPP. Grâce à ses 11 boutons, vous pourrez programmer vos combinaisons afin d’être le plus performant possible lors de vos sessions de jeu. A savoir également que vous pourrez personnaliser l’éclairage parmi les 16,8 millions de couleurs. Équipée en plus d’une molette de défilement ultra-rapide vous pourrez parcourir très rapidement vos documents web ou vos recherches sur internet.

Sachez également que même son poids est personnalisable grâce aux 6 poids ajustables inclus. Cela vous permettra d’avoir la meilleure prise en main selon votre besoin.

L’offre est limitée dans le temps, en effet elle sera terminée demain soir à la fin des Prime Day.