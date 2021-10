La souris Logitech G603 LIGHTSPEED est à moins de 35 €

Le géant américain propose une offre plus qu’alléchante concernant la souris Logitech G603 LIGHTSPEED puisqu’elle passe de 79,99 € à 34,99 €. Vous allez donc pouvoir faire une économie de 45 €.

La souris Logitech G603 LIGHTSPEED est à bas prix chez Amazon

Sachez que pour bénéficier de cette remise, il ne faudra pas réfléchir trop longtemps, car le prix est susceptible de vite grimper. Bonne nouvelle supplémentaire, que vous sélectionniez une livraison à votre domicile ou dans un point relais vous n’aurez pas de frais supplémentaires. Toutefois, avant de valider votre panier, voici quelques détails concernant la fiche technique du produit en question.

La souris Logitech G603 est équipée de la technologie sans fil LIGHTSPEED qui va apporter autant d’efficacité qu’une technologie filaire. Elle possède également un capteur Gamer HERO nouvelle génération qui va offrir des performances optimales ainsi que 10 fois plus de puissance. Les gamers seront intéressés par son taux de rapport d’un milliseconde et l’autonomie peut vous permettre de tenir jusqu’à 500 heures de jeu grâce au mode Hi ou 18 mois avec le mode LO.

Vous pourrez personnaliser les boutons de votre souris afin d’accéder plus rapidement à vos commandes comme le changement de résolution ou encore l’utilisation du micro.