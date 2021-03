La souris Logitech MX Anywhere 2 est à 32,99 € seulement

La souris Logitech MX Anywhere 2 est à seulement 32,99 € au lieu de 79,99 €.

Chez Amazon vous allez pouvoir profiter d’un très bon prix sur la souris Logitech MX Anywhere 2. En effet elle passe de 79,99 € à 32,99 € soit une réduction de presque 60 %. Une belle affaire à ne pas rater si vous avez besoin de vous équiper dans le cadre du télétravail.

La souris Logitech MX Anywhere 2 affiché à 60 % de réduction

C’est donc une très belle offre que vous propose Amazon concernant cette souris Logitech MX Anywhere 2. Affiché au départ à 79,99 € elle est donc maintenant à 32,99 € soit une réduction de presque 60 %. Si ce produit vous intéresse il ne faudra pas attendre trop longtemps car cette opération est à durée limitée.

À noter que cette souris est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac. Attention, lors de votre commande veillez à bien sélectionner le coloris noir pour profiter de la remise, car les autres coloris ne sont pas proposés au même tarif. Fournie avec son récepteur, vous pourrez la connecter directement à votre ordinateur. Elle fonctionne sur toutes les surfaces et peut atteindre les 1000 ppp (pixel par pouce), soit un très bonne précision pour une souris bureautique. Concernant l’autonomie elle peut tenir jusqu’à 70 jours sur une charge complète, et ce pour une charge de quelques minutes seulement.

Sachez également que la souris gaming Logitech G203 à 22,99 € est toujours disponible au même prix chez Amazon.