C’est une offre exceptionnelle renouvelée cette fois encore par Amazon mais avec un prix encore plus bas que la fois précédente. En effet, cette fois, la souris Logitech MX Anywhere 2 passe sous la barre des 30 € et est affichée au prix réduit de 29,99 €. Toutefois, l’offre sera honorée dans la limite des stocks disponibles.

La souris Logitech MX Anywhere 2 fonctionne sur toutes les surfaces et elle peut atteindre jusqu’à 1000 ppp soit une précision agréable pour le travail en bureautique. Côté autonomie, vous serez tranquille jusqu’à 70 jours et sachez qu’en quelques minutes de charge seulement elle sera de nouveau opérationnelle. Toutefois, vous n’aurez pas le choix du coloris puisque seul le modèle bronze est proposé à 29,99 €.

Bonne nouvelle supplémentaire, vous n’aurez pas de frais supplémentaires concernant la livraison de votre colis, que vous choisissiez un retrait à votre domicile ou dans votre point relais.