La souris Logitech MX Anywhere 3 voit son prix chuter à 59,99 € chez Amazon

Alors que la petite soeur, la souris Logitech MX Anywhere 2 est toujours à 32,99 € chez Amazon, le modèle supérieur la Logitech MX Anywhere 3 est proposée à 59,99 € au lieu de 89,99 € habituellement.

La Logitech MX Anywhere 3 à 59,99 € seulement chez Amazon

Avec sa petite taille, la Logitech MX Anywhere 3 a toutes les qualités d’une grande. Idéale pour les petites mains, elle se glissera parfaitement dans votre sacoche pour être utilisable à n’importe quel endroit. Il n’y a pas que sa taille qui a été revue à la baisse, son poids aussi, car avec ses 95 petits grammes vous pourrez la faire fonctionner longtemps sans ressentir son poids.

Utilisable sur toutes les surfaces, sa molette souple et rapide qui arrête le défilement d’un simple geste du doigt va vous permettre de travailler plus vite, elle peut faire défiler 1000 lignes par seconde. Côté batterie vous serez également plus que conquis puisque la Logitech MX Anywhere 3 peut tenir jusqu’à 70 jours en utilisation classique et elle peut se recharger très rapidement en seulement quelques dizaines de minutes.

Avec Logitech Option, vous pourrez en plus paramétrer les boutons de votre souris afin d’y intégrer vos raccourcis et les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Grâce au logiciel Flow de la marque, vous pourrez utiliser plusieurs ordinateurs en même temps et ainsi effectuer vos transferts de fichiers si besoin.