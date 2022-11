La souris Logitech MX Master 2S bénéficie d’une remise de plus de 50 %

On pense souvent aux produits qui sont onéreux pendant les promotions mais les articles moins chers au quotidien bénéficient également de belles remises. C’est notamment le cas de cette souris Logitech MX Master 2S puisqu’elle passe à 49,12 € au lieu de 109 €.

Souris Logitech MX Master 2S > 49,12 € chez Amazon

La souris Logitech MX Master 2S est à petit prix pour le Cyber Monday

La souris est essentielle pour être à l’aise lors de l’utilisation de son ordinateur. Si vous devez changer la votre, c’est le moment de profiter de ce bon plan du Cyber Monday puisque celle-ci bénéficie d’une remise incroyable de 54 %. Attention, à ce prix, les stocks vont certainement très vite partir.

La souris MX Master 2S de la marque Logitech est bien évidemment fiable vu sa marque très réputée. Légère, performante et ergonomique, elle répondra à toutes vos attentes et ce à moins de 50 € actuellement. Elle est donc équipée de 7 boutons programmables et d’une molette qui a la capacité d’aller très vite pendant très longtemps, elle est donc idéale pour faire défiler les documents très lourds.

Sans fil, elle dispose d’une autonomie de deux mois et à savoir qu’il faudra seulement quelques minutes pour la recharger complétement. Autre atout, la possibilité de l’utiliser à 10 mètres de l’ordinateur.