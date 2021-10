La souris Logitech MX Master 3 est au prix réduit de 69,99 €

A la Fnac, la souris Logitech MX Master 3 bénéficie d’une belle remise de 36 % ce qui fait passer son tarif de 109,99 € au lieu de 69,99 €. Bonne nouvelle supplémentaire, la livraison vous sera offerte mais vous aurez également la possibilité de retirer votre produit directement dans votre magasin Fnac.

La souris Logitech MX Master 3 est à petit prix à la Fnac

Si vous recherchez une souris plus performante que celle présenter dans l’ensemble clavier et souris Logitech MK235 c’est le moment de profiter de cette belle offre. En effet, la Fnac vous offre la possibilité d’acheter cette souris Logitech MX Master 3 à 69,99 € au lieu de 109,99 € soit une économie non négligeable de 40 €. Surtout faites vite si ce bon plan vous intéresse car le prix risque de vite grimper.

Concernant la souris coloris gris sidéral, sachez qu’elle est équipée d’une roulette de défilement ultra-rapide, de 7 boutons (clic droit/gauche, avant/arrière,changement d’application,changement de mode de défilement, clic central) d’un capteur 4000 PPP et d’une batterie rechargeable Li-Po de 5000 mAh. Cette dernière vous permettra d’avoir une autonomie de 70 jours. Avec une charge de seulement 1 minute, vous pourrez utiliser de nouveau votre souris pendant 3 heures. Elle est compatible iMac, iPad, MacBook et MacBook Pro. La souris sera livrée avec son câble de charge USB Type C.