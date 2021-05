La souris sans fil Logitech M190 à -50 % chez Amazon

Si votre souris est bonne à changer, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet chez Amazon, la souris sans fil Logitech M190 est actuellement proposée à 7,49 € au lieu de 14,99 € soit une belle économie de 50 %.

Souris Logitech M190 à seulement 7,49 € chez Amazon

Cette souris sans fil Logitech a de nombreux atouts et notamment son prix. En effet actuellement vous allez pouvoir bénéficier d’une belle remise puisque le produit en question est à seulement 7,49 € chez Amazon.

La réputation des produits Logitech n’est plus à présenter et cette souris sera bien évidemment un bon investissement. Avec une prise en main agréable et une bonne ergonomie, vous pourrez utiliser votre souris pendant plusieurs heures sans ressentir la moindre gêne. Pour un meilleur confort, les boutons sur les côtés sont creusés afin de positionner facilement sa main au bon endroit.

La souris assure bien évidemment une connexion sans fil sans décalage avec une précision haute qualité. Conçue pour durer, la souris de Logitech est fiable et promet une utilisation de 18 mois pour une pile AAA incluse.

