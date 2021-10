La souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 bénéficie d’une remise de 50 %

Pour acheter la souris Logitech MX Anywhere 2 au prix exceptionnel de 39,99 € il va falloir faire très vite. En effet, affiché normalement à 79,99 €, c’est une réduction de 50 % qui est offerte par Amazon. Faites vite car les stocks vont très vite partir.

La souris Logitech MX Anywhere 2 est à 39,99 €

Si vous souhaitez changer votre souris et acheter une sans-fil c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, la souris Logitech MX Anywhere 2 bénéficie d’une très belle économie de 50 % soit une remise très importante de 40 €, son prix passe donc de 79,99 € à 39,99 €.

Les souris Logitech sont performantes et apportent en général satisfaction aux acheteurs. Cette fois encore ce modèle devrait répondre à toutes vos attentes. Concernant la MX Anywhere 2, sachez qu’elle conviendra tout d’abord parfaitement à la forme de votre main, confortable et résistante elle est faite pour le gaming et peut donc être utilisée plusieurs heures sans provoquer une gêne ou une douleur à l’utilisateur. Avec son mini récepteur inclus, vous connecterez très facilement la souris à votre PC ou à votre MAC.

Pour la personnaliser, il vous suffira de paramétrer la souris via le logiciel Logitech Option. Option également très pratique, la possibilité de basculer la souris avec pas moins de trois dispositifs.