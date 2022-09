La tablette Android Samsung Tab S8 128 Go + Buds 2 est au prix exceptionnel de 549 €

Si vous souhaitez acheter une tablette c’est le moment de profiter de cette offre. En effet, grâce à une ODR de 100 €, le prix du pack contenant Tab S8 128 Go et les Buds 2 passe de 649 € à 549 €. Attention, l’offre se termine dans quelques jours soit le 30 septembre 2022.

La tablette Samsung Tab S8 voit son prix chuter de 100 €

Les tablettes sont pratiques et nous permettent de consulter nos applications préférées sans allumer notre ordinateur. Si vous n’êtes pas encore équipé, voici un bon plan à ne pas rater chez Boulanger. En effet, grâce à une offre de remboursement de 100 €, le prix de ce produit passe de 649 € à 549 €. Pour en profiter, il faudra acheter votre tablette au plus tard le 30 septembre puis fournir les pièces justificatives demandées.

Concernant les caractéristiques techniques, sachez que la tablette Samsung Tab S8 est équipé d’un écran de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Son processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Équipé de son stylo S-Pen, son stylet tactile vous sera bien pratique pour faire vos listes par exemple ou jouer à certains jeux.

Toutefois, si vous préférez opter pour un ordinateur, pensez à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables.