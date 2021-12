La tablette Asus Chromebook est à moins de 250 €

Chez Amazon, la tablette Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 bénéficie actuellement d’une réduction de 38 % et voit donc son prix chuter de 150 €. Le prix de la tablette en question passe donc de 399,99 € à 249,99 €.

La tablette Asus Chromebook est à 249,99 €

Si vous hésitez entre l’achat d’une tablette et l’achat d’un ordinateur, vous allez tout de suite pouvoir craquer sur la tablette Asus Chromebook. En effet, avec son clavier intégré, vous allez pouvoir l’utiliser comme un ordinateur, mais en étant aussi léger et pratique qu’une tablette. Toutefois, avant de valider votre achat, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce produit.

Sachez que la tablette possède un écran tactile de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 X 1200 pixels soit une dimension bien suffisante pour une utilisation quotidienne et pour regarder vos séries préférées. A l’intérieur, elle est composée d’un processeur MediaTek MT8183 avec 4 Go de mémoire vive soit une configuration plutôt tournée vers de la bureautique ou des tâches qui ne demandent pas une grande puissance. Côté autonomie, elle tiendra environ 10 heures soit une durée assez correcte.

Toutefois, si ce produit ne correspond pas à vos attentes qui demandent une puissance plus importante, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.