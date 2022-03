La tablette Galaxy Tab A8 est à moins de 200 €

Si vous devez changer votre tablette tactile, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, la tablette Galaxy Tab A8 est à 229,99 € chez Cdiscount mais grâce à une offre de remboursement de 30 €, la tablette vous reviendra à moins de 200 € soit à 199,99 €.

La Galaxy Tab A8 est à 199,99 € chez Cdiscount

Les tablettes actives sont pratiques et peuvent servir à toute la famille. Simple d’utilisation, les plus grands comme les plus petits peuvent s’en servir, que ce soit pour regarder des séries, surfer ou encore utiliser des applications ludiques pour les enfants. Si vous en recherchez une à un petit limité, voici une belle affaire à saisir.

Affichée à presque 230 €, il faudra utiliser une offre de remboursement d’une valeur de 30 € pour faire chuter le prix à 199,99 €. Attention, pour l’appliquer vous aurez jusqu’au 15 avril pour en bénéficier, après il sera trop tard pour faire valoir cette ODR de 30 € offerte par Samsung.

Concernant la tablette, elle possède un écran tactile de 10 pouces, un processeur Unisoc Tiger T618, une mémoire vive de 3 Go, un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu’à 1 To et une batterie de 7040 mAh avec un système d’exploitation mobile Android 11.