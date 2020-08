La tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus, avec station d’accueil et coque de protection à 200 €

Ce bon plan de la Fnac vous permet de bénéficier d’un réduction de 20% du prix de la tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus, accompagnée pour l’occasion de sa station d’accueil et d’une coque de protection. Il s’agit du modèle noir, qui est accessible pour seulement 199,99 € (au lieu de 249,99 € en temps normal).

La tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus est équipée d’un écran Full HD (en fait 1920 x 1200 pixels) de 10,3 pouces de diagonale (soit 26,2 cm). Ce dernier offre donc des images précises, ce qui permet de regarder des photos, des films, des séries ou des vidéos sur Youtube dans de bonnes conditions. D’autant que les bords supérieurs et inférieurs sont très fins.

Malgré son grand format et son châssis entièrement métallique, la tablette ne pèse que 460 grammes. Deux haut-parleurs se chargent de délivrer un son stéréo. Deux microphones, quant à eux, captent votre voix lorsque vous désirez poser des question à l’assistant intelligent de Google.

La Lenovo Tab M10 FHD Plus fonctionne sous Android 9 et son accès peut être rapidement déverrouillé par une simple reconnaissance du visage, réalisée par la caméra infra rouge de 5 mégapixels. Un second capteur photo, de 8 mégapixels, est présent à l’arrière de la tablette. Un lecteur de cartes mémoire SD et un port USB de type C sont aussi de la partie.

Les performance sont assurées par un processeur à huit coeurs, le Mediatek Helio P22T. Ce dernier est assisté par 4 Go de mémoire et complété par 128 Go d’espace de stockage. Enfin, la batterie de 5000 mAh assure une autonomie comprise entre 5 et 7 heures.

Cet article vous est proposé par la Fnac.