La tablette Lenovo Tab P11 est à 249 € chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’une tablette familiale puissante et simple d’utilisation, la tablette Lenovo Tab 11 bénéficie actuellement d’une remise et passe de 279 € à 249 chez Amazon.

Lenovo Tab11 à moins de 250 € chez Amazon

Cette tablette familiale, moins complète que la version Pro, possède tout de même des performances et des caractéristiques techniques qui devraient répondre à vos attentes.

Avec sa dalle 11 pouces élégante et épurée, elle affiche une définition de 2000 x 1200 pixel. La tablette est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et de 4 Go de mémoire vive. Une composition qui vous permettra de surfer sur le net, d’accéder à vos applications favorites et de visionner vos vidéos. La capacité de stockage atteint 128 Go, mais vous pourrez encore augmenter la capacité de la tablette grâce à un port MicroSD.

Avec ses 2 capteurs photo dont un capteur de 8 mégapixels devant pour les selfies et un second au dos de 13 mégapixels avec flash, vous pourrez prendre quelques clichés. Bien évidemment, ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle, mais elle pourra dépanner. Grâce à son stylet (non inclus) vous aurez la possibilité de travailler vos photos avant de les envoyer à vos amis.

La batterie de 7700 mAh est intéressante, elle permettra de tenir plus d’une journée avec une utilisation raisonnable. Le port USB-C avec chargeur inclus vous permettront de charger votre tablette.