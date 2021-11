La tablette Realme Pad est à moins de 180 € pour le Black Friday

Si vous êtes à la recherche d’une tablette tactile familiale voici un bon plan à ne pas rater chez Cdiscount. Actuellement, elle est en promo et son tarif passe de 179,99 € au lieu de 239,90 € soit une belle réduction de presque 60 €.

La tablette Realme Pad est à petit prix chez Cdiscount

Si vous trouvez que le pack Lenovo Tab M10 à 199,99 € est trop cher, la Realme Pad est encore plus accessible. En effet, chez Cdiscount, la tablette passe à 179,99 € durant la période des Black Friday. Pour en profiter, il faudra faire très vite avant que les stocks ne se vident.

Avec un design moderne, élégant et proche de l’iPad, ce modèle a de nombreux avantages qui vont certainement vous séduire. Elle dispose d’un écran IPS LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels qui permettra à toute la famille de surfer correctement et de visionner série ou films. A l’intérieur, elle est équipée d’un processeur MediaTek Helio G80 avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration permettra à tous d’utiliser les applications habituelles sans subir des ralentissements.

Concernant la batterie, elle est équipée d’une batterie de 7100 mAh qui permet une semaine en veille et une journée ou deux avec une utilisation intensive.